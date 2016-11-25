Коноплянка и Срна попали в команду недели Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал Команду недели Лиги Европы, в которую вошли украинский легионер немецкого "Шальке-04" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка и хорватский капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна, сообщает УЕФА.

Напомним, что Коноплянка вчера открыл счет в матче "Шальке" и французской "Ниццы", который немецкая команда выиграла со счетом 2:0.

В свою очередь, Срна, хоть и не забивал голов, но принял активное участие в пятой подряд победе "Шахтера" в нынешней ЛЕ - разгроме турецкого "Коньяспора" со счетом 4:0.

Читайте такжеБразильский легионер "Шахтера" Тайсон попал в Команду недели Лиги Европы УЕФА

Кроме них, в состав символической команды недели попали вратарь Руффье (Сент-Этьенн), защитники Нхамоинесу (Спарта) и Шкртел (Фенербахче), полузащитники Тилеманс (Андерлехт), Фортунис (Олимпиакос) и ван де Беек (Аякс), а также нападающие Руни (Манчестер Юнайтед), Адурис (Атлетик) и Джеко (Рома).

Как сообщал УНИАН, 5-й тур группового этапа Лиги Европы состоялся 24 ноября. В рамках тура донецкий "Шахтер" одержал пятую победу подряд в турнире, разгромив турецкий "Коньяспор" (4:0), а луганская "Заря" проиграла другой турецкой команде - "Фенербахче" (0:2), и досрочно лишилась шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной, в 1/16 финала.