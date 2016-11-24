Коноплянка забил второй гол за "Шальке" в Лиге Европы (видео)

Украинские футболисты Евгений Коноплянка ("Шальке-04", Гельзенкирхен, Германия) и Евгений Шахов (ПАОК, Афины, Греция) забили голы за свои команды в сегодняшних матчах Лиги Европы, сообщает УЕФА.

Коноплянка открыл счет на 14-й минуте матча "Шальке" и французской "Ниццы", который состоялся в Гельзенкирхене и завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. Команда украинского легионера занимает 1-е место в турнирной таблице Группы І, где вместе с российским "Краснодаром" гарантировал себе выход в плей-офф турнира, 1/16 финала.

В целом, это уже четвертый гол Коноплянки за немецкую команду, и второй гол в матчах Лиги Европы.

В свою очередь Шахов на 5-й минуте открыл счет в матче в итальянской Флоренции, где ПАОК обыграл в гостях "Фиорентину" со счетом 3:2. У ПАОК 7 очков в турнирной таблице Группы J, где лидирует "Фиорентина" (10), второе место у азербайджанского "Карабаха" (7), опережающего ПАОК по очным встречам, а у чешского "Слован" (Либерец) - 4 балла.

Для Шахова этот гол стал первым в футболке греческой команды.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Шахтер" обыграл турецкий "Коньяспор" (4:0), одержав пятую победу подряд в турнире, а "Заря" проиграла другому турецкому клубу "Фенербахче" (0:2) и лишилась всех шансов на продолжение борьбы в весенней части еврокубков.

Групповой этап Лиги Европы завершится матчами 6-го тура, который состоится 8 декабря.