Букмекеры не верят в успех луганской "Зари" в матче с "Фенербахче"

Ведущие букмекерские конторы не верят в то, что луганская "Заря" сегодня сможет обыграть стамбульский "Фенербахче" в матче Лиги Европы.

На победу украинской команды можно поставить с коэффициентами до 8,30, в то время как шансы на выигрыш "Фенербахче" оцениваются до 1,53. На ничью в этой игре принимаются ставки с коэффициентами до 4,48.

Игра 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зарей" состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Начало встречи - 18:00.

Читайте такжеВернидуб: "Постараемся преподнести "Фенербахче" сюрприз"На данный момент "Заря" занимает последнее место в своей группе, набрав два очка в четырех матчах. Для того, чтобы продолжить выступления в турнире, команде Юрия Вернидуба сегодня нужно обязательно побеждать соперника.

Напомним, в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоялся в Одессе, "Заря" упустила победу над "Фенербахче" на последней минуте игры. Встреча завершилась со счетом 1:1.