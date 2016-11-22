Определились десять участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов определились девять команд, которые гарантировали себе место в 1/8 финала турнира.

Ранее победителями группового этапа ЛЧ стали английский "Арсенал", французский "ПСЖ", испанский "Атлетико", а также немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд.

После сегодняшних матчей к ним присоединились еще пять клубов - немецкий "Байер", французский "Монако", испанский "Реал", английский "Лестер" и итальянский "Ювентус".

Кроме того, завтра места в плей-офф могут досрочно получить итальянский "Наполи", португальская "Бенфика", испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити".

Напомним, завтра, 23 ноября, киевское "Динамо" проведет матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Наполи". Для того, чтобы продолжить выступления в еврокубках, команде Сергея Реброва нужно обязательно побеждать соперника.