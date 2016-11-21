Роналду во время футбольного матча заявил, что он гей

Во время мадридского дерби в чемпионата Испании между нападающим "Реала" Криштиану Роналду и полузащитником "Атлетико" Коке произошло столкновение.

Радиостанция COPE раскрыла детали словесной перепалки между игроками, которыми португалец поделился с партнерами по команде после поединка, сообщает ua-football.com.

По словам Роналду, Коке во время матча назвал его "геем", и на вопрос одноклубника, что он будет делать, португалец ответил: "Что я буду делать? Ничего. Он назвал меня геем. Я ответил: "Да, сволочь я гей, но невероятно богатый".

Напомним, что благодаря хет-трику Криштиану Роналду "Реал" одержал победу над "Атлетико" в мадридском дерби со счетом 3:0.