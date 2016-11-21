Суркис намерен избавиться от балласта в киевском "Динамо" (видео)

Киевское "Динамо" в зимний трансферный период постарается избавиться от нескольких футболистов, которые являются балластом для клуба. Об этом в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2" заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Нужно избавиться от балласта, от людей, которые на сегодняшний день получают хорошую зарплату. Речь идет о людях более старшего возраста, не буду называть фамилий. В конце сезона мы сядем и разберемся. Мне кажется, что лучше те деньги, которые мы на них тратим, потратить на развитие нашей детско-юношеской школы или приобретения необходимых нам футболистов", — сказал Суркис.

Президент "Динамо" также подчеркнул, что сейчас в клубе постараются построить фундамент на игроках молодежной команды, которые постепенно пробиваются в основной состав. Речь идет о Викторе Цыганкове, Павле Ориховском, Артеме Беседине, Зурабе Очигаве и Александре Тымчике.

"Выходит Ориховский на замену, играет Цыганков. Естественно, эти ребята должны набраться опыта, но для этого им нужно дать время и не дергать. Конечно, ответственность за результат с нас никто не снимал, но чтобы у нас была команда, надо делать не просто перестройку, а сначала заложить фундамент. Считайте, что сейчас мы его закладываем", - добавил Суркис.

Читайте такжеКиевское "Динамо" вновь обновило антирекорд посещаемостиПри этом он выразил сомнение, что "Динамо" в ближайшее время будет совершать громкие приобретения футболистов.

"Я не могу говорить о том, что будут громкие трансферы. И не потому, что у "Динамо" закончились деньги, как многие пишут. Мы же получили 18 миллионов за [Горана] Драговича. Я бы с удовольствием купил одного или двух футболистов, если бы они хотели перейти в "Динамо". Те футболисты, которые хотят, они ниже уровнем тех, что у нас есть", - считает Суркис.

Напомним, после 15 туров чемпионата Украины "Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице, уступая "Шахтеру" восемь очков. В последнем матче киевляне победили каменскую "Сталь".