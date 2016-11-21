Российские футболисты употребляют кокаин, чтобы выходить из запоя - СМИ

Об этом в статье для издания Спорт Экспресс пишет российский спортивный журналист Игорь Рабинер, который пообщался с действующим футболистом одного из клубов РФ.

Журналист пишет, что заинтересовался данной темой после дисквалификации футболиста московского ЦСКА Романа Еременко, которого УЕФА уличила в употреблении кокаина.

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По словам Рабинера, один из футболистов рассказал ему, что это распространенное явление в московском футболе.

"Разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для "кайфа", а для того, чтобы выходить из… запоя: "приободрился" – и на тренировку", - пишет журналист.

Как отмечает журналист, из этого разговора он услышал, что некоторым другим известным игрокам просто повезло, и их не поймали.

"В критический момент не им выпало идти на допинг-контроль. Фамилии тут на публике не назовешь. Ибо – недоказуемо. Но подобная история была не одна", - сказано в статье.

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Как сообщал УНИАН ранее, экс-игрок киевского "Динамо" Роман Еременко, выступающий за московский ЦСКА и сборную Финляндии, дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина.

Еременко родился в Москве, но является воспитанником финского "Яро", где и начинал карьеру. Играл за "Динамо" в 2008-2011 годах, проведя в общей сложности 77 матчей и забив 5 голов. Игрок оказался в украинском клубе после нескольких лет выступления в итальянской Серии А - "Удинезе" и "Сиене". Из "Динамо" он перешел в российский "Рубин" (Казань), а впоследствии - в московский ЦСКА.

Выступает за национальную сборную Финляндию. Ранее играл за молодежные команды Суоми всех возрастов.