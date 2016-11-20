УПЛ. Кропивницкая "Зирка" выиграла первый матч с новым тренером
Под руководством Романа Монарева "красно-желтые" обыграли луцкую "Волынь".
"Зирка" из Кропивницкого одержала победу над луцкой "Волынью" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0.
Первый гол на 59-й минуте забил Артем Фаворов. Полузащитник "Зирки" воспользовался разрезной передачей Андрея Бацулы на правый край штрафной площадки, откуда ударом в дальний угол поразил ворота "Волыни".
Спустя 14 минут Фаворов уже выступил ассистентом автора гола. Он принял мяч на левом фланге, прошел двух игроков "Волыни", вошел в штрафную гостей и отдал мяч под удар свободному от опеки Дмитрию Билоногу - 2:0.
Победа позволила "Зирке" набрать 14 очков и догнать в турнирной таблице каменскую "Сталь", которая находится на восьмом месте. От попадания в Топ-6 чемпионата "красно-желтых" отдаляют пять очков.
Луцкая "Волынь" с девятью баллами в активе осталась на 10-м месте в турнирной таблице.
Зирка - Волынь - 2:0 (0:0)
Голы: Фаворов (59), Билоног (73);
З: Паст, Фатеев (Зозуля, 90), Ковалев, Перейра, Бацула, Загальский, Айтор (Полегенько, 19), Лупашко, Фаворов, Ситало, Мойя (Билоног, 66);
В: Марчук, Р. Никитюк (Ляшенко, 59), Шаповал (Шандрук, 77). Логинов, Шабанов, А. Никитюк, Мемешев, Чепелюк, Диденко (Тетеренко, 86), Задерецкий, Петров;
Предупреждения: Петров, Диденко, Шаповал.
Напомним, накануне матча руководство "Зирки" уволило и.о. главного тренера команды Дарио Друди, место которого занял Роман Монарев.