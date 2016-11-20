Павелко анонсировал появление в ФФУ футбольной прокуратуры

В ближайшее время в Федерации футбола Украины (ФФУ) появится, орган, который станет аналогом прокураторы в области футбольного права. Об этом в интервью Footboom.com рассказал президент ФФУ Андрей Павелко.

"В ближайшее время мы представим и назовем систему футбольной прокуратуры. Я объявлял о том, что нам необходим генеральный прокурор в области футбольного правосудия, и нам необходим тот человек, который будет вести ответственность в договорных или коррупционных действиях в футболе", - сказал Павелко.

Президент ФФУ также ответил на вопрос о ходе расследования скандального матча Первой лиги между мариупольским "Ильичевцем" и "Горняк-Спортом" из Горишней Плавней, на который в букмекерских конторах была поставлена аномальная сумма денег.

По мнению Павелко, рано или поздно виновные в договорных матчах получат свои наказания.

"Даже если сегодня те или иные события, или участники событий уходят от ответственности, то сегодняшнее право и юриспруденция говорит об обратном. Те факты, которые были зафиксированы, могут иметь последствия спустя время, для того, чтобы виновные все же понесли наказание", - считает Павелко.

"Главное, чтобы эти наказания дали превентивную меру юным игрокам не связываться с противозаконными действиями в футболе. Очень важны те меры, которые мы примем впервые в истории украинского футбола", - добавил президент ФФУ.

Напомним, во время матча Первой лиги "Ильичевец" - "Горняк-Спорт" (3:1) было сделано ставок на общую сумму более 270 тысяч долларов, что является аномалией для украинской Первой лиги и рекордом "кассы" для всех матчей чемпионата Украины в 2016 году.

Комитет по этике и честной игре ФФУ, а также оба клуба проводят отдельные расследования по этой встрече, чтобы выявить, имела ли игра договорной характер.