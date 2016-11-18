Российские фаны "Манчестер Юнайтед" не смогут поддержать команду в матче Лиги Европы с луганской "Зарей"

Сегодня все российские болельщики клуба, планировавшие поездку в Одессу 8 декабря и купившие билеты на матч, получили смс-сообщения, что их билеты аннулированы.

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«Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру, - говорится в сообщениях. – Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней».

Напомним, что это уже не первый случай, когда клуб аннулирует билеты на выездные матчи, ранее на стадион не попали некоторые болельщики, купившие билеты на матчи с московским ЦСКА и голландским ПСВ.

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 24 ноября в Одессе на стадионе "Черноморец".