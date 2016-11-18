"Волынь" проведет матч против "Динамо" без зрителей

Матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги "Волынь" - "Динамо" пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт луцкого клуба.

Согласно решения КДК ФФУ клуб оштрафован за поведение болельщиков во время игры против "Днепра", а также наказан двумя домашними матчами без зрителей.

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"Волынь" уже провела игру 14-го тура со "Сталью" при пустых трибунах и обратилась в КДК с просьбой разрешить провести матч с "Динамо" при заполненных трибунах. Однако, команде было отказано.

Матч 16-го тура УПЛ состоится 26 ноября и начнется в 19.30.