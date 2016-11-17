"Барселона" стала вторым клубом мира по размеру спонсорского контракта

Испанская "Барселона" стала вторым футбольным клубом мира по размеру контракта с титульным спонсором, сообщает AS.

Это произошло после того, как каталонцы подписали контракт с японской фирмой Rakuten, которая занимается интернет-продажами. Договор подписан на пять лет, в течение которых клуб будет ежегодно получать 55 миллионов евро, плюс возможные бонусы за успехи в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Таким образом, теперь "Барселону" по величине контракта с титульным спонсором опережает лишь "Манчестер Юнайтед", который два года назад заключил контракт с Chevrolet и теперь получает 71 миллион евро в сезон.

Далее в Топ-10 следуют "Челси" (55 млн, Yokohama Tyres), "Арсенал" (40 млн, Fly Emirates), "Бавария" (33 млн, Telekom), "Реал" (32 млн, Fly Emirates), ПСЖ (28 млн, Fly Emirates), "Манчестер Сити" (27 млн, Etihad Airways), "Ливерпуль" (27 млн, Standard Chartered) и "Тоттенхэм" (21 млн, AIA).

Напомним, вчера испанские СМИ сообщали, что "Барселона" намерена провести переговоры с капитаном "Шахтера" Дарио Срной о переходе в испанский клуб.