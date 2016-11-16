Павелко верит, что Харьков получит право проводить международные матчи уже весной

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко доволен организацией и проведением товарищеского матча между Украиной и Сербией в Харькове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Город соскучился по событиям такого масштаба, что заметно ощущалось на трибунах. Проделанная совместно с председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной организационная работа не прошла даром, что позволяет с оптимизмом смотреть на возвращение Харькову статуса города для проведения официальных международных матчей всех уровней уже ближайшей весной", - написал президент ФФУ.

Напомним, Харьков пока что не имеет право проводить официальные международные матчи из-за близости к зоне АТО. Ранее ФФУ добилась разрешение на проведение международных матчей в Одессе.

Товарищеский матч Украина - Сербия состоялся вчера, 15 ноября, на стадионе "Металлист" и завершился победой команды Андрея Шевченко со счетом 2:0.