Экс-капитан сборной Германии Швайнштайгер может переехать в США

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS (Major League Soccer), сообщает ESPN.

Опытный футболист ведет переговоры с "Чикаго Файр", который по итогам нынешнего сезона не смог попасть в плей-офф лиги. Полузащитник уже встречался с главным тренером команды Велько Пауновичем.

Читайте такжеМоуриньо исключил Швайнштайгера из основного состава "Манчестер Юнайтед"Напомним, в 2015 году Швайнштайгер после 15 лет в мюнхенской "Баварии" перешел в "Манчестер Юнайтед". Однако накануне нынешнего сезона новый тренер "МЮ" Жозе Моуриньо отказался от услуг опытного немца и вывел его из основного состава команды.

Также добавим, что Швайнштайгер был капитаном сборной Германии, которая выиграла чемпионат мира 2014 года. После Евро-2016 он объявил об окончании международной карьеры.