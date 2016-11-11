Перед матчем с Финляндией Шевченко посетил Военно-морской лицей в Одессе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Военно-морской лицей и детский реабилитационный центр в Одессе, сообщет Канал Репортер.

Лицею, в котором обучаются в том числе и крымчане, Шевченко передал 200 билетов на матч Украина – Финляндия. А реабилитационному центру, который одесситы знают как «Дом с ангелом», тренер пообещал оказать финансовую поддержку.

"Мне всегда приятно приезжать в этот город, я его очень люблю. Это очень важная часть Украины, всегда с юмором, хорошей погодой. Надеюсь, что завтра будет полный стадион. Пользуясь тем, что приехал как главный тренер национальной сборной, хотелось посетить город. Появилась возможность, мы заехали в детский центр, где проходит оздоровление детей. Увидели там много интересного.Со своей стороны я от своего фонда решил сделать взнос в этот фонд", - отметил Шевченко.

"И, конечно, как не заехать к нашим доблестным морякам? Ребята встретили очень хорошо, и начальство. Большое спасибо. Мы раздали билеты. И уверены, что наши ребята моряки завтра придут на стадион и поддержат нашу команду", – добавил тренер национальной сборной.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Финляндия состоится 12 ноября. Начало игры в 21.45.