Роналду подписал пожизненный контракт с Nike на 24 миллиона евро в год

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду подписал новый контракт с брендом спортивной одежды Nike, сообщает Sport Arena, ссылаясь на AS.

По новому соглашению португалец будет получать 24 миллиона евро в год. Важно и то, что новый контракт с брендом предусматривает пожизненное сотрудничество с футболистом. Подобное соглашение подписал с Nike легендарный баскетболист Майкл Джордан в середине 80-х годов.

Для Nike Роналду является ключевой фигурой в плане продвижения и раскрутки и без того известного во всем мире бренда. Очень серьезную роль в этом деле играет не только выступления португальца на футбольном поле, но и количество подписчиков на страницы звезды "Реала" в социальных сетях.

В частности, в Facebook на Роналду подписаны 117,2 миллиона пользователей, в instagram - 81,2 миллиона, в twitter - 47,9 миллиона.

Напомним, в понедельник Роналду продлил свой контракт с "Реалом" до 2021 года. В тот же день он получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне 2015/16.