Бразильский "Сан-Паулу" хочет вернуть на родину полузащитника "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Веллингтон Нем является одной из трансферных целей "Сан-Паулу". Об этом в интверью UOL Esporte заявил исполнительный директор бразильского клуба Марко Аурелио Кунья, сообщает Sport Arena.

"Это большое имя, и мы действительно пытаемся его подписать в пределах своих возможностей, но это не так просто. Существует конкуренция и запросы "Шахтера", — сказал Кунья.

Основной проблемой является тот факт, что осуществить полноценный трансфер бразильца "Сан-Паулу" не способен из-за экономии средств, потому клуб намерен убедить "Шахтер" отдать игрока в аренду.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" справился с "Александрией""Если они не согласятся с арендой, то ничего не будет. Очевидно, что мы не можем заплатить тех денег, что они просят или инвестировали в него. Сейчас мы ведем переговоры и пытаемся использовать всевозможные пути для решения вопроса", - объяснил президент "Сан-Паулу".

Напомним, Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" из бразильского "Флуминенсе" летом 2013 года за 9 миллионов евро. Контракт игрока с донецким клубом истекает через полтора года.