Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Финляндии и Сербии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболистов для участия в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года против Финляндии, а также в товарищеской встрече против Сербии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Впервые в составе появился форвард киевского "Динамо" Артем Беседин. Кроме него, в сборной может дебютировать полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который уже появлялся в заявке национальной команды перед играми отбора ЧМ-2018 с Турцией и Косово, но из-за травмы выпал из состава.

Также отметим, что в состав команды не попал защитник "Динамо" Евгений Хачериди, который после прихода Шевченко к руководству сборной ни разу не появлялся на поле в официальных матчах "желто-синих".

Состав сборной Украины выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря").

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция);

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо").

Напомним, матч отборочного турнира к ЧМ-2018 Украина - Финляндия состоится в Одессе 12 ноября. Товарищеская игре Украина - Сербия пройдет в Харькове 15 ноября.