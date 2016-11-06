"Черноморец" и "Заря" завершили матч чемпионата без голов

Одесский "Черноморец" и луганская "Заря" завершили вничью матч 14-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что по ходу матча у обоих команд было достаточно возможностей для того, чтобы добыть победу. Однако и "Черноморец", и "Зарю" подвела реализация голевых моментов.

Таким образом, теперь в активе "Зари", которая по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице, 30 очков. Однако, если сегодня киевское "Динамо" победит "Днепр", то обгонит луганчан по разнице забитых и пропущенных мячей.

"Черноморец" после этой игры имеет 19 очков и шестое место в турнирной таблицы. Полтавскую "Ворсклы", которая идет на седьмой позиции, одесситы опережают на три очка.

Черноморец - Заря - 0:0 (0:0)

Ч: Боровик, Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька, Филимонов, Татарков (Калитвинцев, 56), Смирнов, Ковалец (Андриевский, 67), Коркишко, Хобленко (Барилко, 74)

З: Левченко, Каменюка, Чечер (Харатин, 56), Форстер, Сухоцкий, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Паулиньо (Любенович, 67), Петряк, Кулач (Опанасенко, 73)

Предупреждения: Филимонов, Мартыненко, Данченко, Смирнов – Каменюка, Кулач, Чайковский