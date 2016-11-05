Кравец вышел на замену в матче "Гранады" против "Депортиво"

В Гранаде завершился матч 11-то тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Гранада" принимала "Депортиво" из Ла-Коруньи и сумела добиться ничьей - 1:1, сообащет официальный сайт соревнований.

На 68-й минуте матча на замену вышел украиснкий легионер Атем Кравец, права на которого по-прежнему принадлежат киевскому "Динамо".

При появлении Кравца на поле "Гранада" проигрывала 0:1. Незадолго до выхода украинца, на 64-й минуте, счет открыл игрок "Депортиво" Флорин Андоре. Впрочем, в концовке "Гранада" сумела увеличить темп и усилить давление на ворота соперника. На 81-й минуте хозяева поля сравняли счет, после того как Тайтон реализовал пенальти.

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"Гранада" идет на последнем 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 4 очка в 11 матчах - 0 побед, 4 ничьи, 7 поражений.

Кравец - воспитанник кировоградского футбола. на протяжении взрослой карьеры выступал в Украине только за киевское "Динамо". 29 декабря 2015 года было официально объявлено о переходе Артёма на правах аренды до конца сезона 2015/16 в немецкий «Штутгарт», арендное соглашение было подписано на срок с 1 января по 30 июня 2016 года. 30 августа 2016 года официальный сайт «Гранады» объявил о годичной аренде футболиста.