Премьер-лига, 14-й тур, "Волынь" - "Сталь": видео онлайн-трансляция
В Луцке проходит стартовый матч тура УПЛ.
Сегодня в Луцке проходит матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" примет на своем поле "Сталь" из Каменского.
В этом матче сойдутся команды, занимающие 10-е и 8-е места в турнирной таблице, соответственно.
Единственный матч, вынесенный на пятницу, особый априори: в прошлом сезоне команда из Каменского дважды уступила лучанам (хотя и минимально). В этом сезоне «Сталь» выиграла домашний матч, потому, выступая на стадионе «Авангард», попытается начать новую тенденцию.
Другую интересную тенденцию касательно этого матча, раскрывают цифровые показатели коллективов: в октябре они оба набрали ровно по 27% баллов в официальных соревнованиях. В пяти встречах трижды уступали и одержали по одной победе и ничьей. Учитывая календарь, большую мотивацию брать очки должны иметь гости, потому что в следующих турах им придется встретиться с «Динамо», «Ворсклой», «Шахтером» и «Зарей».
Впрочем, "Волынь" ниже находится в турнирной таблице и также будет бороться за очки.Если лучане сеголня выиграют, то поднимутся на 8-е место, опередив "Сталь" и еще "Звезду" из Кропивницкого.
На котировках букмекерских контор хозяева прля являются фаворитами с минимальным преимуществом. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,39 к 1, в то время как на ничью - 3,01 к 1, а на победу "Стали" - 2,94 к 1.
Матч "Волынь" - "Сталь" начнется в Луцке в 17.00.
ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.