Тренер сборной Сербии огласил состав на товарищеский матч с Украиной

Главный тренер национальной сборной Сербии по футболу Славолюб Муслин огласил список игроков, вызванных на отборочный матч ЧМ-2018 со сборной Уэльса в Кардиффе 12 ноября и товарищескую встречу с нашей командой в Харькове 15 ноября, сообщает "Спорт-Экспресс".

Изначально не был вызван Никола Стоилькович, чья игра в последних матчах «Браги» не производит впечатления на тренера. Зато вернулся лидер полузащиты Неманя Матич, демонстрирующий в последнее время отличную форму в «Челси», а также Душко Тошич и Александар Игневски. Несмотря на ожидания, отсутствует Адам Ляич.

Попавший в список защитник «Манчестер Сити» с Уэльсом не сыграет из-за дисквалификации, но раз уж вызван, значит, с Украиной сыграет. В игре с Бэйлом и компанией его должен был заменить Душко Тошич, но защитник «Бешикташа» получил травму в недавнем матче Лиги чемпионом с «Наполи» и, не исключено, что в сборную не приедет. Любопытно, что в другой встрече нашей группы «Бенфика» - «Динамо» был досрочно заменен из-з повреждения сербский опорный полузащитник Любомир Фейса. По поводу их возможного отсутствия Муслин высказался в том плане, что список достаточно большой, и никого на смену выбывшим вызывать не будет.

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Полностью состав сборной Сербии выглядит следующим образом:

вратари Владимир Стойкович («Ноттингем Форест», Англия), Предраг Райкович («Маккаби» Т-А, Израиль), Александар Йованович («Орхус», Дания);

защитники Бранислав Иванович («Челси», Англия), Матия Настасич («Шальке», Германия), Ягош Вукович («Коньяспор», Турция), Стефан Митрович («Гент», Бельгия), Никола Максимович («Наполи», Италия), Александар Коларов («Манчестер Сити», Англия), Антонио Рукавина («Вильярреал», Испания), Александар Игневски («Фрайбург», Германия), Филип Младенович («Кельн», Германия), Душко Тошич («Бешикташ», Турция);

полузащитники Неманя Матич («Челси», Англия), Неманя Гудель («Аякс», Голландия), Любомир Фейса («Бенфика», Португалия), Лука Миливоевич («Олимпиакос», Греция), Неманя Радоя («Сельта», Испания);

нападающие Душан Тадич (Саутгемптон», Англия), Филип Костич («Гамбург», Германия), Александер Катаи («Алавес», Испания), Лазар Маркович («Спортинг», Португалия), Зоран Тошич (ЦСКА, Россия), Александар Митрович (Ньюкасл», Англия), Андрия Павлович («Копенгаген», Дания), Александар Пешич («Аталанта», Италия).

После трех туров отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Сербии с 7 очками, сложившимися из домашних победы 3:2 над Австрией и ничьей 2:2 с Ирландией, а также выездного выигрыша со счетом 3:0 у Молдавии) занимает первое место в группе D.