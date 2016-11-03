Киевское "Динамо" заработало в прошлом сезоне в еврокубках 26,6 миллиона евро, "Шахтер" - 17,6 миллиона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые заработали команды-участницы еврокубков сезона 2015/16, выведя на первое место среди украинских команд киевское "Динамо", сообщает УЕФА.

"Динамо" заработало за сезон 26,6 млн, а донецкий "Шахтер" - 17,6 млн.

Больше всего заработали "Манчестер Сити" (83,8 млн), "Реал" (80 млн), "Ювентус" (76,2 млн) и "Пари Сен-Жермен" (70,8 млн).

В общей сложности 32 участника группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2015/16 и десять клубов, которые вылетели в раунде плей-офф, получили от УЕФА свыше 1,345 млрд евро - на 315 млн больше, чем в предыдущем сезоне.

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Каждый клуб получил минимальную фиксированную сумму за участие в турнире. Кроме того, за каждую победу или ничью на групповом этапе начислялись бонусы. Также клубы получали бонусы за выход в каждый следующий круг стадии плей-офф. Деньги из маркетингового пула были распределены согласно нескольким факторам, в частности - согласно удельному весу национального телерынка, к которому относится тот или иной клуб.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в сезоне 2015/16 впервые за много лет попало в плей-офф Лги чемпионов, 1/8 финала.