Гвардиола, Раньери и Клопп вошли в Топ-10 претендентов на звание тренера года от ФИФА

Футбольный комитет ФИФА определил десятку претендентов на приз лучшему тренеру 2016 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

В этот список вошли три тренера, чьи команды играли в полуфиналах Евро-2016 - Крис Коулмэн (сборная Уэльса), Дидье Дешам (сборная Франции) и Фернанду Сантуш (сборная Португалии).

Читайте такжеИтальянец Липпи стал самым высокооплачиваемым тренером мираТакже в Топ-10 претендетов попали семь клубных тренеров, которые представляют чемпионаты Англии и Испании - Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"/"Бавария"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Луис Энрике ("Барселона"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Клаудио Раньери ("Лестер"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Зинедин Зидан ("Реал").

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, тренеров и капитанов национальных сборных, а также 200 отобранных журналистов из шести стран.

Шорт-лист из трех претендентов будет назван 2 декабря, сам приз будет вручен на церемонии ФИФА 9 января 2017 года.