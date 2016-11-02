Полузащитник "Динамо": Матч с "Бенфикой" был последним шансом поменять ситуацию в группе

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал вчерашнее поражение его команды от португальской "Бенфики". Слова футболиста приводит ТК "Футбол".

"Конечно, забей пенальти Мораес, все могло бы сложиться по-другому. Побежали бы вперед, все могло бы поменяться. Но ничего не изменишь... Хочется поблагодарить болельщиков: спасибо, что приехали, пришли на стадион, поддержали. Вас было очень слышно. Большое спасибо!", - сказал Рыбалка.

Читайте такжеРебров: "Динамо" выглядело очень достойно и могло отнять у "Бенфики" очки"Мы проигрывали и нужно было отыгрываться. Это был последний шанс поменять ситуацию в нашей группе, но не сложилось", - добавил футболист.

Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:1. Во втором тайме Мораес не реализовал пенальти - с его ударом справился вратарь португальцев Эдерсон.

После поражения от "Бенфики" у "Динамо" остается мало шансов продолжить выступление в еврокубках следующей весной.