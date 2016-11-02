Полузащитник "Динамо": Матч с "Бенфикой" был последним шансом поменять ситуацию в группе
Сергей Рыбалка считает, что у "Динамо" осталось минимум шансов продолжить участие в Лиге чемпионво после группового этапа.
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Рыбалка прокомментировал вчерашнее поражение его команды от португальской "Бенфики". Слова футболиста приводит ТК "Футбол".
"Конечно, забей пенальти Мораес, все могло бы сложиться по-другому. Побежали бы вперед, все могло бы поменяться. Но ничего не изменишь... Хочется поблагодарить болельщиков: спасибо, что приехали, пришли на стадион, поддержали. Вас было очень слышно. Большое спасибо!", - сказал Рыбалка.
Читайте такжеРебров: "Динамо" выглядело очень достойно и могло отнять у "Бенфики" очки"Мы проигрывали и нужно было отыгрываться. Это был последний шанс поменять ситуацию в нашей группе, но не сложилось", - добавил футболист.
Напомним, вчера киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:1. Во втором тайме Мораес не реализовал пенальти - с его ударом справился вратарь португальцев Эдерсон.
После поражения от "Бенфики" у "Динамо" остается мало шансов продолжить выступление в еврокубках следующей весной.