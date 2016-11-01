Лига чемпионов. "Манчестер Сити" победил "Барселону", "Арсенал" и "Атлетико" выиграли на последних минутах (результаты матчей)

23:51, 01 ноября 2016
Футбол
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Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах А, B, C и D.

Группа А:

Лудогорец (Болгария) - Арсенал (Англия) - 2:3 (2:2)

Голы: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озил (88).

Базель (Швейцария) - ПСЖ (Франция) - 1:2 (0:1)

Гол: Цуффи (76) - Матюиди (43), Менье (90).

Положение команд:

1. ПСЖ - 10;

2. Арсенал - 10;

3. Лудогорец - 1;

4. Базель - 1.

Группа В:

Бешикташ (Турция) - Наполи - 1:1 (0:0)

Голы: Куарежма (79, с пенальти) - Хамшик (82).

Бенфика (Португалия) - Динамо (Украина) - 1:0 (1:0)

Гол: Сальвио (45+2, с пенальти)

Положение команд:

1. Наполи - 7;

2. Бенфика - 7.

3. Бешикташ - 6;

4. Динамо - 1;

Группа С:

Манчестер Сити (Англия) - Барселона (Испания) - 3:1 (1:1)

Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Месси (21).

Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:0)

Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, с пенальти).

Положение команд:

1. Барселона - 9;

2. Манчестер Сити - 7;

3. Боруссия - 4.

4. Селтик - 2;

Группа D:

ПСВ (Нидерланды) - Бавария (Германия) - 1:2 (1:1)

Голы: Ариас (14) - Левандовски (34, с пенальти, 74)

Атлетико (Испания) - Ростов (Россия) - 2:1 (1:1)

А: Гризманн (29, 90) - Азмун (30)

Положение команд:

1. Атлетико - 12;

2. Бавария - 9;

3. ПСВ - 1;

4. Ростов - 1. 

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