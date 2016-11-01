Лига чемпионов. "Манчестер Сити" победил "Барселону", "Арсенал" и "Атлетико" выиграли на последних минутах (результаты матчей)
Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах А, B, C и D.
Группа А:
Лудогорец (Болгария) - Арсенал (Англия) - 2:3 (2:2)
Голы: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озил (88).
Базель (Швейцария) - ПСЖ (Франция) - 1:2 (0:1)
Гол: Цуффи (76) - Матюиди (43), Менье (90).
Положение команд:
1. ПСЖ - 10;
2. Арсенал - 10;
3. Лудогорец - 1;
4. Базель - 1.
Группа В:
Бешикташ (Турция) - Наполи - 1:1 (0:0)
Голы: Куарежма (79, с пенальти) - Хамшик (82).
Бенфика (Португалия) - Динамо (Украина) - 1:0 (1:0)
Гол: Сальвио (45+2, с пенальти)
Положение команд:
1. Наполи - 7;
2. Бенфика - 7.
3. Бешикташ - 6;
4. Динамо - 1;
Группа С:
Манчестер Сити (Англия) - Барселона (Испания) - 3:1 (1:1)
Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Месси (21).
Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:0)
Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, с пенальти).
Положение команд:
1. Барселона - 9;
2. Манчестер Сити - 7;
3. Боруссия - 4.
4. Селтик - 2;
Группа D:
ПСВ (Нидерланды) - Бавария (Германия) - 1:2 (1:1)
Голы: Ариас (14) - Левандовски (34, с пенальти, 74)
Атлетико (Испания) - Ростов (Россия) - 2:1 (1:1)
А: Гризманн (29, 90) - Азмун (30)
Положение команд:
1. Атлетико - 12;
2. Бавария - 9;
3. ПСВ - 1;
4. Ростов - 1.