Лига чемпионов. "Манчестер Сити" победил "Барселону", "Арсенал" и "Атлетико" выиграли на последних минутах (результаты матчей)

Сегодня в групповом турнире Лиги чемпионов свои матчи сыграли команды в группах А, B, C и D.

Группа А: Лудогорец (Болгария) - Арсенал (Англия) - 2:3 (2:2) Голы: Кафу (12), Кесеру (15) - Джака (20), Жиру (42), Озил (88). Базель (Швейцария) - ПСЖ (Франция) - 1:2 (0:1) Гол: Цуффи (76) - Матюиди (43), Менье (90). Положение команд: 1. ПСЖ - 10; 2. Арсенал - 10; 3. Лудогорец - 1; 4. Базель - 1. Группа В: Бешикташ (Турция) - Наполи - 1:1 (0:0) Голы: Куарежма (79, с пенальти) - Хамшик (82). Бенфика (Португалия) - Динамо (Украина) - 1:0 (1:0) Гол: Сальвио (45+2, с пенальти) Положение команд: 1. Наполи - 7; 2. Бенфика - 7. 3. Бешикташ - 6; 4. Динамо - 1; Группа С: Манчестер Сити (Англия) - Барселона (Испания) - 3:1 (1:1) Гол: Гюндоган (39, 74), Де Брейне (51) - Месси (21). Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:0) Гол: Штиндль (32) - Дембеле (76, с пенальти). Положение команд: 1. Барселона - 9; 2. Манчестер Сити - 7; 3. Боруссия - 4. 4. Селтик - 2; Группа D: ПСВ (Нидерланды) - Бавария (Германия) - 1:2 (1:1) Голы: Ариас (14) - Левандовски (34, с пенальти, 74) Атлетико (Испания) - Ростов (Россия) - 2:1 (1:1) А: Гризманн (29, 90) - Азмун (30) Положение команд: 1. Атлетико - 12; 2. Бавария - 9; 3. ПСВ - 1; 4. Ростов - 1.

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