Лидер "Динамо" Ярмоленко пропустит до 10 дней и три календарных матча
10:50, 28 октября 2016Футбол
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Полузащитник киевского "Динамо" не сыграет с «Карпатами», «Бенфикой» и «Днепром».
Андрей Ярмоленко пропустит три ближайших матча команды / ФК "Динамо"
Хавбек киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко выбыл на 8-10 дней, сообщает телеканал "Футбол".
У 27-летнего украинца небольшой надрыв боковой связки колена. В ближайшее время Ярмоленко отправится на лечение в Сербию.
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Таким образом, игрок пропустит матчи с «Карпатами», «Бенфикой» и «Днепром».
В этом сезоне на счету украинца 9 матчей за "Динамо" и 2 забитых мяча в различных турнирах.
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