Жеребьевка Кубка Украины: "Шахтер" сыграет с "Полтавой", "Динамо" - с "Нефтяником"

12:18, 27 октября 2016
Футбол
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Сегодня определились четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу.

Сотоялась жеребьевка Кубка Украины / xsport.ua

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины по футболу 2017 года.

Результаты жеребьевки выглядят так:

Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Динамо (Киев);

Днепр - Ворскла (Полтава);

Николаев - Ильичевец (Мариуполь);

Полтава - Шахтер (Донецк).

Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Команды указанные первыми будут хозяевами встреч. Базовая дата проведения - 30 ноября.

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