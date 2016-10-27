Жеребьевка Кубка Украины: "Шахтер" сыграет с "Полтавой", "Динамо" - с "Нефтяником"
12:18, 27 октября 2016Футбол
777
Сегодня определились четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу.
Сотоялась жеребьевка Кубка Украины / xsport.ua
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины по футболу 2017 года.
Результаты жеребьевки выглядят так:
Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Динамо (Киев);
Днепр - Ворскла (Полтава);
Николаев - Ильичевец (Мариуполь);
Полтава - Шахтер (Донецк).
Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Команды указанные первыми будут хозяевами встреч. Базовая дата проведения - 30 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter