Жеребьевка Кубка Украины: "Шахтер" сыграет с "Полтавой", "Динамо" - с "Нефтяником"

Сегодня определились четвертьфинальные пары Кубка Украины по футболу.

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Украины по футболу 2017 года. Результаты жеребьевки выглядят так: Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - Динамо (Киев); Днепр - Ворскла (Полтава); Николаев - Ильичевец (Мариуполь); Полтава - Шахтер (Донецк). Стадия 1/4 финала состоит из одного матча. Команды указанные первыми будут хозяевами встреч. Базовая дата проведения - 30 ноября.

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