Ярмоленко пропустил матч против "Зари" из-за серьезной травмы - Ребров
Тренер "Динамо" отметил, что игрок может выбыть из строя на длительное время.
Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча Кубка Украины по футболу против луганской "Зари" отметил, что Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы, которая может оказаться весьма серьезной, сообщает официальный сайт киевского клуба.
В частности, Ребров отметил: "У него травма, возможно, даже длительная. Что будет дальше, посмотрим. То количество матчей, которые мы играем... У нас в чемпионате всего 12 команд, а мы весь месяц играем фактически через два дня на третий. Наверно, это непросто, плюс игроки задействованы в сборных".
Также тренер добавил: "Травмы случаются, потому что ребята стараются отдать все силы на поле. Это непросто, накапливается усталость и, к сожалению, выливается в травмы. Данило Силве также наверно потребуется операция, завтра он летит в Барселону".
Как сообщал УНИАН, в матче 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" сумело обыграть луганскую "Зарю", забив три гола в дополнительное время - 5:2 (основное время - 2:2)