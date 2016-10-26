Ярмоленко пропустил матч против "Зари" из-за серьезной травмы - Ребров

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча Кубка Украины по футболу против луганской "Зари" отметил, что Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы, которая может оказаться весьма серьезной, сообщает официальный сайт киевского клуба.

В частности, Ребров отметил: "У него травма, возможно, даже длительная. Что будет дальше, посмотрим. То количество матчей, которые мы играем... У нас в чемпионате всего 12 команд, а мы весь месяц играем фактически через два дня на третий. Наверно, это непросто, плюс игроки задействованы в сборных".

Также тренер добавил: "Травмы случаются, потому что ребята стараются отдать все силы на поле. Это непросто, накапливается усталость и, к сожалению, выливается в травмы. Данило Силве также наверно потребуется операция, завтра он летит в Барселону".

Как сообщал УНИАН, в матче 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" сумело обыграть луганскую "Зарю", забив три гола в дополнительное время - 5:2 (основное время - 2:2)