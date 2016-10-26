Экс-капитан "Динамо" Ващук рассказал о скандальном переходе в "Спартак": выкинули как собаку с перебитой лапой

Бывший капитан киевского "Динамо" Владислав Ващук вспомнил о событиях 2002-го года, когда он со скандалом покинул киевское "Динамо" и перешел в московский "Спартак" в своем Facebook.

В частности, Ващук вспомнил о своей травме, тяжелой болезни матери и реакции Суркиса на предложение продлить контракт: "

"Наконец пробился к Суркису. Иду с тайной надеждой попросить об увеличении зарплаты - я же игрок сборной, капитан команды, иностранцы получают в пять раз больше, чем я... Ответ был неожиданный и очень жестокий. "Контракт??! Какой, на @уй, контракт?!? Кому ты, на @уй нужен, инвалид??! Пошёл вон отсюда!!!".

Далее Ващук подытоживает: "Друзьям в Киеве рассказать сразу не смог - от обиды и отчаяния сводило скулы. Я отдавал клубу, все что мог. А когда травмировался - выкинули как собаку с перебитой лапой".

Через некоторое время ему поступило предложение от московского "Спартака" и игрок готов уже был подписать контракт с российским клубом. Но "юристы российской команды объяснили, что мне нужно отослать уведомление в мою команду по почте и только после этого подписывать контракт со " Спартаком".

Реакция Суркиса на письмо, по словам Ващука, "была неожиданной": " Ну все, пошумели и хватит, иди контракт подписывай. " И предложил зарплату. Точно такую же, как в "Спартаке".

"Я собрался с мыслями... и отказал. Вы не понимаете, чего мне тогда это стоило! Привычка подчиняться сидела уже на генетическом уровне, пересилить себя тогда было очень тяжело. Крик стоял такой, что слышно было на всех этажах. Но я уже чётко понимал - я уже дал слово и должен за него отвечать. Решение я не изменил. И ушёл", - резюмировал Ващук.

Владислав Ващук с 1992 по 2003 годы провел в "Динамо" ровно 200 матчей. В 2003-м году он провел 25 игр в "Спартаке", после чего в 2004-м перешел в одесский "Черноморец". В 2005-м году игрок вернуся в "Динамо", где играл до 2008-го года, проведя в команде еще 54 матча. Карьеру игрока он закончил в луцкой "Волыни" в 2011-м году.

Ващук играл в финальной части Чемпионата мира 2006 в Германии. Был удалён в первом же матче за придерживание испанского нападающего рукой в своей штрафной.