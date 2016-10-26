Кубок Украины, 1/8 финала, "Динамо" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины сезона 2016/2017, в котором «Динамо» встретится с луганской «Зарей».

По регламенту, победители пар 1/8 финала должны быть определены по итогам одного матча. Согласно жребию хозяином поля определен ФК «Динамо» (Киев). Поэтому игра состоится на НСК «Олимпийский»

Киевское "Динамо" в прошлом сезоне завершило выступления в Кубке Украины на стадии 1/4 финала. Разумеется, команда горит желанием реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу. Кроме того, "Динамо" занимает 3-е место в текущей турнирной таблице чемпионата Украины (7 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 24 очка, разница мячей - 21:9), уступая, помимо донецкого "Шахтера", именно "Заре" (8 побед, 2 ничьи, 2 поражения, 26 очков, разница мячей - 20:8).

В нынешнем сезоне "Динамо" в первом круге чемпионата Украины проиграло луганской "Заре" со счетом 0:1.

Столичная команда находится в кризисе, одержав 2 победы в последних 10 матчах. А игра с прямым соперником в турнирной таблице - "Зарей", может как дать эмоциональный подъем игрокам "Динамо" (в случае победы), так и еще больше усугубить психологическое состояние команды.

В свою очередь, "Заря" опрежает "Динамо" в турнирной таблице и находится в отличном психологическом состоянии. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка Украины.

В последний раз команды встречались в Кубке Украины в сезоне 2014/15, когда на стадии 1/4 финала "Динамо" дважды обыграло "Зарю" - в гостях со счетом 2:1, а в ответной игре на своем поле 2:0.

На котировках букмекерских контро явным фаворитом матча является "Динамо". На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,52 к 1, в то время как на ничью - 3,72 к 1, а на победу "Зари" - 6,06 к 1.

Матч "Динамо" - "Заря" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".