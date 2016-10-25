Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский хотел бы вернуться в киевское "Динамо". Об этом он заявил в интервью life.ru.

"Конечно, хотел бы вернуться в Украину. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в "Тосно", поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что из Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в "Динамо" Киев. Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому все возможно в этой жизни", - сказал 31-летний футболист.

Читайте такжеФутболист Милевский после переезда в Россию: "Не понимаю, причем политика к спорту"Напомним, Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год. После этого он играл за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит" и румынскую "Конкордию". В сентябре 2016 года он стал игроком российского клуба "Тосно", который выступает во втором дивизионе РФ.