Бразильский форвард "Динамо" может принять гражданство Украины

Форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес может принять украинское гражданство, чтобы выступать за сборную Украины. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на интервью футболиста изданию UOL.

"Мы обсуждали эту ситуацию с [Андреем] Шевченко. У меня есть время на размышления до июля. Непросто принять такое решение, ведь это, одновременно, значит отказ от мечты выступать в составе сборной Бразилии. С другой же стороны, я в хороших отношениях с Шевченко, а также с Раулем Рианчо, который тренировал нас еще в "Динамо", - сказал Мораес.

Мораес выступает в Украине с июля 2012 года, когда стал игроком донецкого "Металлурга". Согласно законодательству, украинский паспорт он сможет получить не ранее июля 2017 года.

Напомним, ранее в Федерации футбола Украины проявляли интерес к натурализации бразильцев из донецкого "Шахтера" Тайсона и Марлоса. Однако после этого Тайсон был заигран за сборную Бразилии.