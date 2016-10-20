Лига Европы. Шахтер - Гент - 5:0: онлайн-трансляция

Сегодня на "Арене Львов" состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Гент".

После августовского провала в квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" одержал четыре подряд победы в еврокубках, в том числе две на групповой стадии - против турецкого "Коньяспора" и португальской "Браги". В случае победы над "Гентом" донецкая команда практически гарантирует себе место в плей-офф турнира.

Впрочем, "Гент" видится наиболее серьезным соперником "Шахтера" на этом этапе Лиги Европы. В прошлом году бельгийцы играли в Лиге чемпионов и даже смогли там выйти в плей-офф. На данный момент они имеют четыре очка в группе и полноценно претендуют на место в 1/16 финала турнира.

Любопытно, что летом "Шахтер" играл с "Гентом" в контрольном матче и благодаря голам Факундо Феррейры и Дентиньо победил со счетом 2:0. Впрочем, та встреча не может быть показательна, поскольку "горняки" использовали на поле сразу 25 футболистов.

"Вы увидите двух соперников, которые любят доминировать в игре и проявлять инициативу. Думаю, что не будет такого, что одна команда только обороняется, а другая – атакует. Это будет открытая игра", - анонсировал игру главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека.

Также отметим, что перед матчем "Шахтер" не может рассчитывать на травмированного бразильца Фреда. Кроме того, под вопросом участие центральных защитников Ивана Ордеца и Сергея Кривцова.

Букмекеры считают явным фаворитом матча "Шахтер". На победу донетчан можно поставить с коэффициентами до 1,48, в то время как шансы на выигрыш "Гента" оцениваются с коэффициентами до 8,2.

Матч "Шахтер" - "Гент" начнется на "Арене Львов" в 20:00.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!



Ранее стали известны стартовые составы команд.

Гент: 1. Якоб Ринне — 13. Стефан Митрович, 55. Рами Гершон, 32. Томас Фокет — 15. Кеннет Сайеф, 10. Ренато Нето, 17. Ханнес ван дер Брюгген, 21. Нана Асаре — 27. Моузес Саймон, 24. Жереми Пербе, 77. Даниэл Миличевич.

Команды вот-вот выйдут на поле.

Зрителей на стадионе во Львове сегодня вновь немного. Впрочем, "Шахтер" уже должен был привыкнуть.

Матч начался!

1. "Гент" уже на первой минуте попробовал пойти в атаку. Мозес шел в проход по левому флангу, но біл остановлен там же.

2. "Шахтер" заработал первый угловой в матче. Марлос делал передачу под удар Ракицкому, однако до Ярослава мяч не дошел.

3. Степаненко пробивал по воротам "Генка" издали - очень неточно.

4. Обе команды не дают друг другу спокойствие, прессингуя даже вратарей - Ринне и Пятова.

5. Момент! Пербе пробивал по воротам Пятова. Вратарь "Шахтера" справился с ударом.

6. Коваленко попал в офсайд при атаке "Шахтера".

7. "Шахтер" долго комбинировал на чужой половине поля, после чего потерял мяч.

8. Ох! Мяч попал в руку Степаненко в штрафной "Шахтера". Судья не отреагировал и, похоже, был прав: рука Тараса была прижатой.

9. Еще одна попытка атаки "Гента" ни к чему не привела.

10. Нето из "Гента" полминуты лежал на поле после столкновения с Малышевым. Но вроде бы все нормально с Ренато.

11. "Шахтер" комбинирует на своей половине поля под прессингом "Гента", Ощущается, что некомфортно "горнякам".

12. ГОООООООООООООЛ! Виктор Коваленко воспользовался ошибкой вратаря "Генка" Ринне, который далеко вышел из ворот и со сверхдальней дистанции отправил мяч в пустые ворота.

13. "Гент" после розыгрыша мяча сразу же заработал угловой.

14. После подачи углового Пятов с трудом перевел мяч на еще один угловой. А второй раз "горняки" легко отбились.

15. Срна делал подачу с правого фланга и попал в игрока "Гента".

16. Момент! Миличевич после ошибки Малышева забрал мяч и очень опасно пробил по воротам Пятова. Мимо.

17. "Шахтер" заработал опаснейший штрафной у ворот "Генка". После быстрой атаки "горняков" бельгийцы вынуждены были сбивать Бернарда.

18. Срна пробил намного выше ворот.

19. Марлос и Бернард убегали в быструю атаку - последний пробивал с острого угла и вышло совсем неточно.

20. Коваленко после передачи Бернарда делал прострел с левого фланга и заработал угловой.

21. "Шахтер" разыграл угловой, а потом потерял мяч.

22. Степаненко головой выбил мяч из своей штрафной после подачи "Генка" с левого фланга.

23. Очень опасный момент мог быть у "Гента", но во время атаки Пербе пожадничал мячом, не отдал пас открытому Миличевичу и пробил очень неточно.

24. Малышев сбил Нето в центре поля.

25. Малышев врывался в штрафную площадку "Гента" и в столкновении с двумя защитниками бельгийцами упал. Однако судья посчитал, что все было чисто и похоже был прав.

27. Исмаили накрутил сразу двух игроков "Гента" на своем фланге, после чего отдал неточную передачу на партнера.

28. Момент! Пербе фактически выходил один на один с Пятовым, но в последний момент перебросил и Пятова, и ворота.

29. Сайеф пробивал по воротам "Шахтера" в пределах штрафной площади, но Срна заблокировал удар.

30. ГООООООООООООЛ! Быстрая атака "Шахтера" позволила Факундо Феррейре после передачи Марлоса выйти на ударную позицию в штрафной "Гента" и реализовать свой удар.

31. Удар издали от ван дер Брюггена оказался довольно неточным.

32. Марлос грубо сыграл против Фокета на чужой половине поля в попытке перехватить мяч.

33. Потрясающий Марлос протащил мяч со своей половины к центур поля, отдавал на ход Феррейре, но аргентинец не смог как следует принять передачу.

35. Опасно! Срна делал подачу с углового и выскочивший из ниоткуда Малышев едва не отправил мяч в ворота "Гента".

36. Виктор Коваленко получил повреждение, но вернулся на поле.

37. Марлоса сбивали в центре поля. Асаре получил желтую карточку.

38. Замена у "Шахтера".Дентиньо вышел на замену вместо повредившегося Коваленко.

39. "Гент" остановил контратаку "Шахтера" еще в начальной стадии. Много сумбура появилось на поле в последние минуты.

40. "Гент" пытается атаковать ворота "Шахтера", но до удара дело не доходит.

41. После подачи с левого фланга Пербе мог головой пробивать по воротам, но француза опередил Исмаили.

42. Кстати, следует отметить, что к середине первого тайма нижний ярус "Львов Арены" здорово заполнился, и сейчас на трибунах отличная атмосфера.

43. Бернард прорвался к штрафной "Гента", отдал мяч Дентиньо, но девятка "горняков" затянул с решением и потерял мяч.

44. Бернард пробивал по воротам "Гента" и заработал угловой. Однако после розыгрыша стандарта "горняки" мяч потеряли.

45. Штанга! В штангу ворот "Гента" попал мяч после классного удара из-за пределов штрафной в исполнении, кажется, Дентиньо.

45+1. Одну минуту добавил арбитр к первому тайму матча.

45+2. На последней минуте "Шахтер" заработал штрафной. После подачи от Марлоса "Генту" удалось отбиться.

Первый тайм окончен. "Шахтер" ведет 2:0 после голов Коваленко и Факундо Феррейры.

Второй тайм начался!

46. ГОООООООООООЛ! Быстрая атака "горняков" привела к тому, что Бернард после передачи Дентиньо с метра поразил пустые ворота "Гента".

47. Отметим, что в перерыве "Гент" сделал замену. Кулибали вышел вместо Пербе.

48. Дентиньо получил по голове в верховой борьбе.

50. Кулибали вроде бы выходил на ударную позицию, но решил сбросить мяч назад партнеру.

51. Кулибали таки оказался в выгодной позиции и сразу же пробил по воротам - мимо.

51. Вновь Кулибали пробивал по воротам. В этот раз после подачи с фланга головой, но все так же мимо.

52. В этот раз атака у "Гента" не задалась - обрезался кто-то из бельгийцев, и и мяч достался "горнякам".

53. Дентиньо сбивали на поступах к воротам "Гента", но судья на эпизод не отреагировал.

54. Дентиньо лежит на газоне, а в матче возникла пауза. Дело в том, что бразилец уже падая на газон столкнулся лицом с ногой пробегавшего игрока "Гента".

55. Игра возобновилась.

56. "Гент" долго комбинировал на половине поля "Шахтера", после чего потерял мяч.

57. "Шахтер" слегка тормозит темп игры, рызыгрывая мяч в центре поля.

58. Фокет падал в штрафной "горняков" после контакта с Малышевым, однако судья вновь промолчал.

59. Бернард здорово перехватил мяч, прошел к линии штрафной площадки "Гента", где в столкновении с Митровичем упал на газон. Арбитр снова не реагирует.

60. Теперь Бернард пострадал, и у нас в игре снова пауза.

61. Игра возобновилась.

62. "Гент" разыгрывал мяч на половине поля "Шахтера", но в результате сам отправил сферу в аут.

64. Марлос прорывался прямо к воротам "Гента", но до удара дело не дошло - мяч забрал в руки Ринне.

65. Перекладина! Кулибали пробивал из-за пределов штрафной площадки и попал в каркас ворот Пятова!

65. Замена у "Гента". Ибрахим вышел вместо ван дер Брюггена.

66. "Шахтер" заработал штрафной на половине поля "Генка". Ракицкий делал подачу, но она оказалась неудачной, и гости легко отбились.

67. Марлос неточно пробивал по воротам "Гента" после длительных перепасовок "Шахтера".

68. Атака "Гента" завершилась не успев толком начаться. Саймон отправил мяч за лицевую линию.

69. После розыгрыша углового Кулибали выиграл верховую борьбу в штрафной "Шахтера" и пробил где-то на метр выше ворот.

71. Срна делал подачу с правого фланга, но до адресата она не дошла. Не лучший матч в исполнении хорватского защитника сегодня.

72. Срна выбил мяч в аут после атаки "гента" по флангу.

73. Последняя замена у "Гента".Деягере вышел на поле вместо Миличевича.

74. Пауло Фонсека выпустил Тайсона вместо Бернарда.

75. ГОООООООООООООЛ! Тайсон забивает первым касанием мяча после очередной быстрой комбинационной атаки "Шахтера". В конечной стадии атаки бразилец расстреливал ворота "Гента".

76. Футболисты "Гента" два раза подряд сфолил на правом фланге атаки "Шахтера". Впрочем, ничего серьезного.

77. "Шахтер" продолжает комбинировать на половине поля деморализованного "Гента".

78. Хозяева совсем легко останавливают попытки "Гента" пройти поближе к штрафной "Шахтера". Печально выглядят бельгийцы в эти минуты.

79. Штанга! Это Марлос прицельным ударом едва не забил пятый гол в ворота "Гента".

80. Последняя замена в матче. Вместо автора второго гола Факундо Феррейры вышел Эдуардо.

81. Тарас Степаненко лежит на газоне после откровенной грубости со стороны Кулибали.

82. Кулибали еще и с Срной едва не подрался. А Степаненко все еще на газоне...

83. Покинул поле Тарас, хромая. Замен у "Шахтера" больше нет.

84. "Шахтер" удерживает мяч на своей половине поля, а "Гент" прессингует.

85. ГОООООООООООЛ! Максим Малышев продолжил уничтожать "Гент". Полузащитник сам протащил мяч к штрафной "горняков", обыгрался с Марлосом и с убойной позиции расстрелял ворота бельгийцев.

86. Тайсон неточно пробил из-за пределов штрафной площадки "Гента".

87. Бельгийцы пробовали атаковать, но вновь делали это чересчур прямолинейно. Защита "Шахтера" легко отобрала мяч у соперников.

88. Марлос вновь крученным ударом пробивал в дальний угол ворот "Гента" - в этот раз Ринне отбил мяч.

89. "Гент" уже даже перестал идти вперед. Не хотят бельгийцы получить шестой мяч в свои ворота.

90. Эдуардо отметился фолом на Асаре.

90+1. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму. Заминок было много, но судья не стал мучать бельгийцев.

90+2. "Шахтер" продолжает комбинировать на своей половине поля в поисках возможности для атаки.

90+3. "Горняки" дошли до чужой штрафной, где потеряли мяч.

Матч окончен! "Шахтер" выиграл у "Гента" со счетом 5:0! Голы забивали Виктор Коваленко, Факундо Феррейра, Бернард, Тайсон и Максим Малышев.

Всего вам доброго!