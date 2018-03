Лига чемпионов. "Динамо" - "Бенфика" - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское "Динамо" примет португальскую "Бенфику".

По итогам первых двух матчей ЛЧ обе команды набрали по одному очку, сыграв вничью с турецким "Бешикташем" со счетом 1:1. Таким образом, сейчас "Динамо" и "Бенфика" занимают 3-4 место в своей группе, а две встречи между ними - в Киеве и Лиссабоне - могут позволить одной из команд значительно улучшить свои шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, "Динамо" в своем последнем матче в чемпионате не смогло удержать победу над "Черноморцем", завершив матч вничью. Однако по сравнению с игрой в Одессе в этот раз наставник "бело-синих" Сергей Ребров сможет рассчитывать на полузащитника Виктора Цыганкова, который стал автором единственного гола в ворота "Бешикташа", и форварда Дерлиса Гонсалеса. Правда, при этом киевлянам не поможет Денис Гармаш, получивший травму.

У "Бенфики", в отличии от "Динамо", дела в родном чемпионате идут значительно лучше. В семи матчах первенства команда Руи Витории лишь раз потеряла очки и возглавляет турнирную таблицу португальской Примейры. Единственное поражение в сезоне "красно-белые" получили в выездном матче Лиги чемпионов с "Наполи", когда проиграли 2:4.

"Если мы хотим выходить из группы, то нам нужно зарабатывать три очка. Или же в двух матчах добыть четыре пункта, все это понимают", - сказал перед игрой лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

"Наша команда всегда старается контролировать игры, мы этому хорошо обучены. Надеюсь, мы проведем хороший матч и уедем с тремя очками", - заявил полузащитник "Бенфики" Пицци.

Букмекеры считают, что фаворитом матча является "Динамо". На победу киевлян ожно поставить с коэффициентами до 2,6, в то время как шансы на выигрыш "Бенфики" оцениваются с коэффициентами до 3,12.

Матч "Динамо" - "Бенфика" начнется на НСК "Олимпийский" в 21:45.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд.

Состав "Бенфики": 1. Эдерсон - 50. Нельсон Семеду, 4. Луизао, 14. Виктор Нильссон Линделеф, 3. Алекс Гримальдо - 18. Эдуардо Сальвио, 5. Любомир Фейса, 21. Пицци, 22. Франко Серви - 11. Костас Митроглу, 20. Гонсало Гедеш.

Состав киевского "Динамо":

Запасные "Динамо": 1. Александр Шовковский, 7. Александр Гладкий, 9. Николай Морозюк, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Рыбалка, 27. Евгений Макаренко, 29. Виталий Буяльский.

Запасные "Бенфики": 12. Жулио Сезар, 2. Лисандро Лопес, 9. Рауль Хименес, 19. Элизеу, 15. Анлре Каррильо, 28. Гильермо Селис, 70. Хосе Гомес.

Команды выходят на поле НСК "Олимпийский"!

Матч начался!

1. Передача из глубины поля в расчет на рывок Дерлиса к воротам "Бенфики" не дошла до адресата.

2. В первые минуты игры мяч находится преимущественно в центре поля.

3. Ярмоленко боролся за мяч на правом фланге атаки, но Линделеф смог отобрать мяч у игрока "Динамо".

4. Данило Силва остановил потецниальную атаку "Бенфики" по левому флангу.

5. Первый фол в матче на счету Луизао. Ничего серьезного, штрафной для "Динамо" в центральном полукруге.

6. Семеду свершил классный проход по правому флангу, сделал прострел, после которого удар по воротам Рудько наносил Фейса - мяч прилетел в руки голкипера.

7. Серви заработал первый угловой для "Бенфики" - мяч покинул пределы поля от ноги Ярмоленко.

8. Пенальти в ворота "Динамо". Арбитр посчитал, что Антунеш сбил в своей штафной Гедеша.

9. ГОЛ! Сальвио открывает счет в матче. Хавбек "Бенфики" развел мяч и Рудько по разным углам. 0:1.

11. Антунеш пробил издалека по воротам Эдерсона - вратарь "Бенфики" с ударом справился.

12. "Динамо" заработало неплохой штрафной. Серви сбил Сидорчука.

12. Дерлис подал не очень удачно - "Бенфика" легко отбилась.

13. "Динамо" на чужой половине поля так долго готовило прорыв к воротам "Бенфики", что потеряло мяч. Ошибся при передаче Федорчук.

14. После пропущенного гола "Динамо" полностью перевело игру на половину поля "Бенфики", Но пока без особых дивидендов для себя.

15. Фейса снова наносил удар издали - получилось намного выше ворот.

17. Момент! Ярмоленко делал классную передачу с фланга на Гонсалеса, но защитник "Бенфики" в последний момент выбил мяч на угловой.

18. После розыгрыша углового Данило Силва делал подачу на Виду - хорват, увы, не достал мяч.

Гол Сальвио:



20. Гедеш издали пробивал по воротам "Динамо" - снова очень неточно.

21. Ярмоленко вновь развивал атаку по правому флангу, но в результате победителем эпизода стал Серви из "Бенфики".

22. Митроглу нарушил правила в нападении, пытаясь прорваться к воротам Рудько.

23. Вида отдавал зрячую передачу из глубины поля на Мораеса - бразилец догнал мяч, но, как оказалось, был в офсайде.

24. "Бенфика" неудачно пыталась создать голевой момент на половине поля "Динамо".

25. Момент! Дерлис немного неточно головой пробил по воротам после классной подачи с правого фланга от Ярмоленко.

27. Ярмоленко сбил игрока "Бенфики" в центре поля.

28. Корзун оказался с мячом прямо возле линии штрафной площадки "Бенфики", но его пас на Дерлиса заблокировали.

29. Дерлис накрутил соперника около чужой штрафной, после чего нанес удар... куда-то в аут.

30. Гедеш ворвался в штрафную "Динамо", но его передачу на Сальвио заблокировал Данило Силва - в итоге мяч прилетел к Рудько.

31. Снова Дерлис испортил потенциальный момент. В этот раз он возле чужой штрафной потерял мяч при передаче на партнера.

32. Момент! Сальвио мог делать счет 2:0 после скидки с фланга, но пробил точно в руки Рудько.

33. Мораес перестарался при дальнем ударе по воротам "Бенфики" - мяч пролетел намного выше ворот.

34. Первая желтая карточка в матче. Корзун фолил на Серви. Стандарт у "Бенфики" на левом фланге.

35. Ни стандарт, ни последующая атака у "Бенфики" не задалась - до удара по воротам Рудько дело не дошло.

36. Дерлис заработал угловой для "Динамо". Второй в матче.

36. Ярмоленко подал точно в руки Эдерсону.

37. "Динамо" перехватило мяч на фланге после неудачной попытки гостей создать атаку.

38. Гедеш прорвался по правому флангу и отдал передачу куда-то вникуда.

38. Евгений Хачериди получил по ногам от Митроглу. Обошелся футболист "Бенфики" без карточки.

39. Сидорчук с правого фланга и при сопротивлении наносил удар по воротам гостей. Неточно.

40. Еще один угловой заработало "Динамо". В этот раз стараниями Мораеса.

41. Эпизод завершился фолом Виды на Эдерсоне. Врачи окажут помощь голкиперу "Бенфики".

42. Данило Силва грубо сыграл против Серви. Штрафной для "Бенфики".

43. После подачи было много верховой борьбы, и в результате мяч остался у "Динамо".

44. Желтая карточка Митроглу за грубость в центре поля против Корзуна.

45. Атака "Динамо" завершилась попаданием Мораеса в офсайд.

45+1. Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

Первый тайм окончен. "Бенфика" благодаря голу Эдуардо Сальвио с пенальти на 9-й минуте выигрывает 1:0.

Отметим, что в параллельном матче группы "Бешикташ" неожиданно повел в гостевой игре с "Наполи" - 2:1.

Начался второй тайм!

46. Уже на первой минуте тайма "Динамо" организовало атаку - "Данило Силва опасно подавал с фланга, но пробить по воротам "Бенфики было некому.

47. Федорчук сфолил против Пицци в центре поля.

48. "Бенфика" неудачно пыталась создать атаку на половине поля "Динамо".

49. Вновь активен правый фланг у "Динамо". Ярмоленко и Сидорчук прорывались к воротам гостей, и лишь грубость против Сергея позволила "Бенфике" отобрать мяч. Жаль, судья этой грубости не заметил.

51. Прорыв Гедеша по левому флангу завершился нарушением правила в его же исполнении.

52. Снова Корзун получил по ногам в центре поля. Неприятно.

53. "Бенфика" отправила Семеду в забег по правому флангу, но там его встретил Дерлис и отобрал мяч.

54. Мораес неудачно пробивал головой по воротам "Бенфики" после подачи с фланга.

55. Гол! Провал в обороне "Динамо" позволил Сальвио пройти в штрафную и сбросить мяч под удар Серви. Первый его удар заблокировали, а второй был точен. 0:2.

56. Перваязамена у "Динамо". Виталий Буяльский вместо Валерия Федорчука.

57. "Динамо" слегка шокировано вторым голом. "Бенфика" продолжает контролирвоать мяч.

58. Гедеш издали пробивал по воротам Рудбко - неточно.

59. "Бенфика" не дает "Динамо" пройти далее центра поля. Хорошая защита от португальцев.

60. Моментище! Мораес фактически выходил один-на-один с Эдерсоном, но пробил прямо во вратаря "Бенфики".

61. Гримальдо делал подачу с левого фланга, но мяч прилетел в руки Рудько.

62. "Бенфика" под свист стадиона спокойно удерживает мяч на своей половине поля.

63. Рудько справился с очередным ударом от Сальвио!

64. Момент у Ярмоленко! После подачи с фланга он пытался переправить мяч в ворота, но мяч прошел чуть мимо штанги.

65. Снова супермомент у Ярмоленко! Андрей выходил на рандеву с Эдерсоном, но ударил во вратаря. Угловой.

66. Угловой тоже ничего хорошего "Динамо" не принес.

67. Ярмоленко делал подачу на фланг на Дерлиса, и парагваец заработал угловой.

68. "Бенфика" легко отбилась после подачи углового.

69. Длинная позиционная атака "Бенфики" завершилась возвратом мяча на португальскую половину поля. Не спешат лиссабонцы.

71. Первая замена у "Бенфики" Вместо Костаса Митроглу выходит Рауль Хименес.

71. Замена у "Динамо". Виктор Цыганков поменял Дерлиса Гонсалеса.

72. Сальвио сбил Корзуна в центре поля.

73. Антунеш неточно сделал подачу с фланга - мяч улетел за лицевую линию.

74. Цыганков выполнял стандарт с фланга, но попал в единственного игрока, который стоял в "стенке".

Видео гола Серви:

If at first u don't succeed, try try try ! Cervi makes it 2-0 for Benfica. pic.twitter.com/2uAvrD9y22