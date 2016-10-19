В "Бенфике" считают, что матч с "Динамо" не станет для команды решающим в Лиге чемпионов

Полузащитник португальской "Бенфики" Пицци намерен вместе со своей командой добыть победу в сегодняшнем матче Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает football.ua, ссылаясь на официальный сайт португальского клуба.

"Все игры имеют важное значение. В первых двух встречах мы не получили тот результат, на который рассчитывали. Сегодня очередной важный матч, но он не будет иметь решающего значения в борьбе за плей-офф.

Читайте такжеЯрмоленко: Если хотим выйти из группы, нужно завтра побеждать "Бенфику"Мы собираемся активно начать поединок и будем настроены взять три пункта. Команда готова к трудностям, которые может создать нам соперник", - подчеркнул португальский футболист.

"[Андрей] Ярмоленко говорил, что мы сильны в контроле мяча? Да, но не только в этом аспекте игры. Наша команда всегда старается контролировать игры, мы этому хорошо обучены. Надеюсь, мы проведем хороший матч и уедем с тремя очками", - добавил он.

27-летний футболист выступает в "Бенфике" с 2014 года. До этого он играл за испанские "Эспаньол", "Депортиво", "Атлетико", а также ряд португальских клубов второго и третьего эшелона.

Напомним, по итогам первых двух матчей "Динамо" и "Бенфика" набрали по одному очку и занимают 3-4 место в своей группе.