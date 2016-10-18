В ФФУ угрожают киевскому "Динамо" проведением матча без болельщиков

Киевское "Динамо" может провести какой-то из домашних матчей чемпионата украинской Премьер-лиги без зрителей, если болельщики команды будут использовать запрещенную символику во время игр.

Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил секретарь контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) Игорь Грищенко, сообщает football24.ua.

"Динамо" исчерпало свой, скажем так, лимит на использование запрещенной символики. Это был второй факт в течение этого сезона. Я думаю, что в случае дальнейшего использования такой символики будут приниматься более жесткие санкции. Возможно, даже проведение матча без зрителей ", - сказал Грищенко.

Напомним, ранее КДК ФФУ приняло решение закрыть три сектора НСК "Олимпийский" на следующем домашнем матче "Динамо".