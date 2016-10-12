Помощник тренера сборной Украины назвал четверых потенциальных игроков команды из молодежи

Андрей Борячук уже в ближайшее время может получить вызов в сборную Украины, сообщает footballua.tv.

Форвард донецкого «Шахтера» привлек внимание тренерского штаба «сине-желтых». Один из ассистентов Андрея Шевченко Рауль Рианчо отметил, что Борячук входит в число тех, с кем связано будущее украинского футбола, а нынешняя сборная как раз и нуждается в квалифицированных нападающих:

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- Андрей Борячук в поле нашего зрения. Потенциал этого игрока «Шахтера», конечно, привлекает внимание. Мы уже ознакомились с данными еще двух молодых нападающих из «Днепра» - Дениса Баланюка и Артема Довбика. Есть еще и «динамовец» Артем Беседин - довольно мощный исполнитель. У нас достаточно талантливой молодежи, которая имеет хорошие перспективы. Главное, чтобы все, кого я вспомнил, не останавливались в своем развитии.

Как сообщал УНИАН, национальная сборная Украины провела три матча в отборочном турнире ЧМ-2018, где одержала одну победу при двух ничьих.

В свою очередь, молодежная сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2017 на 4-м месте в своей группе и не попала в финал турнира.