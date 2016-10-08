"Динамо" и "Олимпик" сыграли вничью в товарищеском матче

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился товарищеский матч между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком", в котором была зафиксирована ничью - 3:3.

Судьба матча была решена в самой концовке.

Гости, занимающие 6-е место в турнирной таблице УПЛ (6 очков отставания от идущего на 2-м месте "Динамо") намного активнее начали матч и имели полное преимущество в первом тайме. Хет-три в составе дончан удался воспитаннику киевского футбола Владимиру Лысенко. Игрок "Олимпика" открыл счет уже на 2-й минуте, когда реализовал пенальти. А на 29-й и 35-й Лысенко отличился еще дважды.

Впрочем, уйти на перерыв с крупным преимуществом дончанам не удалось. На 45-й минуте Зураб Очигава сократил отставание киевлян до двух голов - 1:3.

Во втором тайме уже киевляне владели преимуществом, забив еще два гола. Точные удары нанесли Денис Гармаш и Иван Калюжный - 3:3.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч "Динамо" - "Олимпик" был сыгран в связи с паузой, связанной с проведением матчей национальных сборных.