Украинец Коваленко занял 24-е место в рейтинге лучших молодых футболистов мира

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко занял 24-е месте в рейтинге лучших игроков мира в возрасте до 21 года по версии британского журнала FourFourTwo.

В частности, украинец обошел в рейтинге немца Андреаса Кристенсена, Жана Кевина Августина (французский ПСЖ) и Эмре Мора (немецкая "Боруссия" из Дортмунда), но уступил португальцу Андре Силва, Алексу Ивоби из английского "Арсенала" и Джонатану Та из немецкого "Байера".

"Он не может быть бразильцем, но мы сделаем его звездой", - сказал однажды бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу о талантливом игроке.

"Коваленко с легкостью заполнил пустоту, образовавшуюся после отъезда в Китай Алекса Тейшейры в начале 2016 года, показав себя настоящей звездой. Он обладает хорошим видением поля,также силен физически и обладает сноровкой. Такие качества делают 20-летнего игрока универсалом на поле. Он может играть в любом месте - в качестве опорного полузащитника, как плеймейкера или на фланге. И у него есть хорошо поставленный удар. Коваленко становился лучшим бомбардиром Кубка мира U20 в Новой Зеландии в 2015 году. Не зря он был включен в сборную Украины на Евро-2016, и оставил положительное впечатление в противовес разочаровавшей команды в целом. К следующему турниру, Коваленко может стать безусловным лидером своей сборной", - отметили составители рейтинга.

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Коваленко выступает в "Шахтере" с 2013 года, проведя в составе команды 34 игры и забив 2 гола. В составе сборной Украины в команде U-17 он провел 33 игры, забив 15 голов, в U-19 20 игр (5 голов), в составе национальной команды - 8 игр.

На чемпионате мира-2015 для игроков до 20 лет Коваленко отличился хет-триком в матче против сборной США и сделал дубль в игре против сборной Мьянмы - всего 5 голов.