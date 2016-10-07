Ярмоленко о матче с Турцией: "Ничья - закономерный результат"

Полузащитник национальной сборной команды Украины Андрей Ярмоленко высказал свое мнение по поводу ничьи с командой Турции, сообщает пресс-служба ФФУ.

"Неоднозначной вышла игра. Если судить по первому тайму и нам сказали, что мы сыграем вничью, то были бы недовольны. Но учитывая то, как мы сыграли второй тайм, считаю, что ничья - закономерный результат", - отметил игрок сборной Украины.

Говоря о втором голе, где сработала старая динамовская связка Ярмоленко - Кравец, игрок отметил: "Я увидел, что Артем хорошо открылся, Покатил ему мяч, а он молодец - забил гол. Я сыграл в этом эпизоде так, как требовала игра. Партнер был в более выгодной ситуации".

Говоря о выполнении пенальти, Ярмоленко отметил: "Андрей Николаевич (Шевченко, тренер команды - ред.) на установке сказал, что или Коноплянка или Ярмоленко должны пробивать пенальти. В прошлой игре бил Евгений, теперь настала моя очередь. Следующий, если будет, пробьет снова Коноплянка".

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Говоря о взаимодействии на правом фланге сборной Украины, Ярмоленко отметил: "Мы уже не одну игру проводим вместе с Богданом Бутко. Играли еще в молодежной сборной, так что знаем друг друга хорошо. Знаем сильные и слабые стороны друг друга. Так что нам комфортно играется в связке".

А комментируя тот факт, что во втором тайме украинская команда физически подсела отметил: "Мы играли с не самой слабой сборной. Все-таки этот очень ненужный гол на 45-й минуте повлиял на игру. Если бы его не было, думаю, спокойно довели бы матч до победы. Пропустив, поняли, что второй тайм будет очень тяжелым. Они полезли вперед, еще и арбитр в конце матча обложил нас штрафными. Повторюсь, наверное, ничья - закономерный результат".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Турция завершился со счетом 2:2 в отборе ЧМ-2018 на стадионе "Конья Бююкшехир" в Конье.