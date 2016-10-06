Шевченко определился с составом сборной Украины на матч против Турции

Андрей Шевченко определился со стартовым составом сборной Украины, который выйдет на сегодняшний матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Турции.

В частности, пару центрального защитников составят игроки "Шахтера" Александр Кучер и Иван Ордец. Последний несколько неожиданно заменил в составе защитника "Динамо" Евгения Хачереди.

На флангах обороны Шевченко вновь сделал выбор в пользу защитника "Шахтера" Богдана Бутко, который в последних матчах "горняков" заменил в основе травмированного Дарио Срну, а также представитель "Зари" Эдуарда Соболя.

Кроме того, единственным нападающим в основном составе сборной Украины станет форвард "Гранады" Артем Кравец, который в нынешнем сезоне уже забил два гола в чемпионате испанской Ла Лиги. Виктор Коваленко, который выступал на позиции нападающего в матче против Исландии, займет более привычную для себя позицию в центре поля.

Полностью состав сборной Украины выглядит так: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Александр Кучер (капитан), Иван Ордец, Эдуард Соболь, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Артем Кравец.

Состав сборной Турции: Волкан Бабаджан, Чанер Эркин, Омер Топрак, Хакан Балта, Сенер Эзбайраклы, Озан Туфан, Мехмет Топал, Эмре Мор, Хакан Чалханоглу, Ченк Тосун, Энес Юнал.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.