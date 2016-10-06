На матче Турция - Украина будет аншлаг

На матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу Украина - Турция будет аншлаг, сообщается в Twitter Федерации футбола Украины.

На стадион "Торку Арена" в Конье распроданы все билеты. Также уточняется, что в свободную продажу поступили 41 тыс. билетов, при том что арена вмещает 42,7 тыс. мест.

Читайте такжеОтборочный турнир ЧМ-2018, 2-й тур, Турция - Украина: онлайн-трансляция

Кроме того, в ФФУ сообщили, что на матче будут присутствовать 250 украинских болельщиков. 150 представителей украинской диаспоры приедут из Анталии в сопровождении полиции.

Как сообщал УНИАН, матч 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 Украина - Турция состоится сегодня в Конье. Начало игры в 21.45.