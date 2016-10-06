Львовские "Карпаты" в ближайшие дни может возглавить белорусский тренер
Олег Дулуб должен заменить в команде Сергея Зайцева.
Новым главным тренером львовских "Карпат" в ближайшие дни должен стать Олег Дулуб, который ранее работал в минских "Крумкачах". Об этом заявил в интервью пресс-службе белорусского клуба председатель правления ФК "Крумкачи" Денис Шунто.
"Олег Анатольевич [Дулуб] сегодня утром попрощался с командой и днем отправится во Львов, где по прилету должен заключить контакт с футбольным клубом "Карпаты", - сказал Шунто.
Напомним, на данный момент тренером "Карпат" является Сергей Зайцев, который возглавил команду перед стартом сезона 2016/17.
Львовская команда начинала сезон, имея -6 очков в чемпионате Украины, и после десяти туров Премьер-лиги смогла выйти в ноль очков. С таким результатом "Карпаты" находятся на последнем 12-м месте в турнирной таблице.