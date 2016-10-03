"Барселона" провела худший тайм футбольного матча за девять лет

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" впервые за девять лет пропустила три гола в первом тайме. Это случилось в гостевой игре против "Сельты" из Виго, который команда Луиса Энрике проиграла со счетом 3:4, сообщает Sport Arena.

Предыдущий раз с "Барселоной" такое происходило 20 октября 2007 года, в 8-м туре Ла Лиги. Тогда три мяча в первой половине встречи каталонцы пропустили от "Вильярреала" - тайм завершился со счетом 3:1.

Вчера "Барселона" проиграла первый тайм матча со счетом 0:3.

Напомним, что "сине-гранатовые" уже третью игру кряду играли без Лионеля Месси. Аргентинец получил повреждение паха по ходу матча с "Атлетико" (1:1) и теперь вынужден пропустить до трех недель.