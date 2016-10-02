Премьер-лига. Волынь - Карпаты: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги луцкая "Волынь" принимает на родном стадионе львовские "Карпаты".

Обе команды занимают последние два места в турнирной таблице чемпионата Украины, и потому борьба за победу сегодня будет крайне острой. "Волынь" в случае своего успеха обгонит в чемпионате каменскую "Сталь" и выйдет на десятую позицию, а "Карпаты" же в очередной раз постараются выйти из "зоны минус" - сейчас у команды -1 очко в таблице.

Отметим, что в последних пяти матчах Премьер-лиги луцкая и львовская команды набрали лишь по одному очку - "Волынь" сыграла вничью с "Александрией", а "Карпаты" с "Черноморцем".

В последнем туре "Волынь" проиграла донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3, а "Карпаты" упустили" очки в игре с "Александрией" - до перерыва они обыгрывали команду Владимира Шарана со счетом 2:1, но во втором тайме остались в меньшинстве и уступили 2:3.

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными. На победу "Волыни" можно поставить с коэффициентом до 2,75, а на успех "Карпат" - до 2,97. Ничья в этой встрече оценивается с коэффициентами до 3,3.

Матч "Волынь" - "Карпаты" начнется на луцком стадионе "Авангард" в 14:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".