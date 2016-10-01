Премьер-лига, 10-й тур, "Днепр" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепре проходит матч 10-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает "Александрию".

Встречаются команды, которые занимают 8-е и 5-е места в турнирной таблице, соответственно.

Команды разделяют в турнирной таблице 4 очка (13 против 9) и домашняя победа позволит "Днепру" до минимума сократить отставание.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,11 к 1, в то время как на ничью 3,22 к 1, а на победу "Александрии" - 3,28 к 1.

Матч "Днепр" - "Александрия" начнется в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".