Как "Манчестер Юнайтед" боролся с "Зарей" (фотогалерея)
00:52, 30 сентября 2016Футбол
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Мы собрали лучшие моменты и эмоции поединка Лиги Европы между "Зарей" и МЮ.
Златан Ибрагимович / REUTERS
Луганская "Заря" в Лиге Европы уступила со счетом 1:0 команде Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед".
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На 68-й минуте единственный гол в ворота украинцев головой забил Златан Ибрагимович.
Как сообщал УНИАН, ранее в четверг, 29 сентября, донецкий "Шахтер" одержал победу над португальской "Брагой" со счетом 2:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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