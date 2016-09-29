"Шахтер" в меньшинстве справился с португальской "Брагой" в матче Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" победил португальскую "Брагу" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 2:0 в пользу "горняков".

Первый гол "Шахтер" забил на 5-й минуте, когда после розыгрыша углового донетчанин Тарас Степаненко оказался без опеки в штрафной площадке соперника и отправил мяч под перекладину ворот "Браги".

После этого "Шахтер" продолжал владеть преимуществом на футбольном поле, причем ситуация не изменилась даже после того, как "горняки" остались в меньшинстве.

На 47-й минуте Фред врывался в штрафную площадку "Браги" и в столкновении с соперником упал на газон. Арбитр решил, что полузащитник "Шахтера" симулировал и показал ему желтую карточку, которая стала для бразильца второй.

Однако спустя девять минут Виктор Коваленко удвоил преимущество "Шахтера", нанеся удар по пустым воротам "Браги" с вратарской линии.

Шахтер (Украина) - Брага (Португалия) - 2:0 (1:0)

Голы: Степаненко (5), Коваленко (56)

Предупреждения: Фред, Степаненко, Кучер - Вукчевич, Сантуш, Стоилькович.

Удаление: Фред.