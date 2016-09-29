Лига Европы, 3-й тур, "Шахтер" - "Брага" - 2:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" прмет португальскую "Брагу".

Лидер группы принимает команду, которая делит 2-3 места в турнирной таблице.

В стартовом туре соревнований горняки обыграли турецкий "Коньяспор" (1:0), а "Брага" и бельгийский "Гент" сыграли вничью - 1:1.

"Шахтеру" будет противостоять команда, которая с нынешним тренером дончан Паулу Фонсекой дважды проиграла горнякам в прошлом розыгрыше турнира. В четвертьфинале горняки выиграли со счетом 2:1 в Португалии и 4:0 дома. Ранее, на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2010/11 "Шахтер" Мирчи Луческу дважды победил "Брагу" Домингуша Пасьенсии - 3:0 в гостях и 2:0 дома.

Таким образом, горняки выиграли все 4 матча у своего нынешнего соперника с общим счетом 11:1.

Статистика "Шахтера" в 16 матчах с клубами из Португалии такова: 6 побед, 4 ничьи и 6 поражений (2-3-3 дома). "Брага" - единственный португальский клуб, который дончане обыгрывали в Украине.

В свою очередь, "Брага" не выиграла ни одного из шести поединков с соперниками из Украины. Помимо четырех поражений от "Шахтера", на ее счету две ничьих.

На котировках букмекерских контор в сегодняшнем матче явным фаворитом считается "Шахтер". На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,75 к 1, а на победу "Браги" - 7,58 к 1.

Матч "Шахтер" - "Брага" начнется на "Львов-Арене" в 20.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 2. Бутко, 5. Кучер, 18. Ордец, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 10. Бернард, 8. Фред, 19. Феррейра

Запасные: 55. Кудрик, 14. Кобин, 38. Кривцов, 17. Малышев, 22. Эдуардо, 28. Тайсон, 9. Дентиньо

Брага: 28. Марафона, 3. Росич, 15. Байяно, 44. Артур Жорже, 87. Марсело Гойяно, 23. Педру Сантуш, 35. Вукчевич Н., 63. Мауро, 7. Уилсон Эдуарду, 9. Кока Хассан, 21. Рикарду Орта

Запасные: 92. Матеус Магальес, 16. Джаван, 8. Бакич, 10. Мартинес Т., 30. Алан, 19. Стоилькович, 25. Педру Тиба

Как видим капитан "Шахтера" Дарио Срна пропустит матч с "Брагой", так как не попал в заявку. На позиции правого защитника в стартовом составе выйдет Богдан Бутко. Кроме того, в запасе "Шахтера" находится Василий Кобин.

Тем не менее, это не повод не надеется сегодня на уверенную победу горняков. "Шахтер", в любом случае, явный фаворит этого матча.

Болеем вместе за украинского полпреда в еврокубках!

Матч начался!

1. Португальцы развели мяч с центра поля.

2. Первая атака горняков - Феррейра на фланге теряет мяч в борьбе с защитником. Тот катится за лицевую линию.

3. Горняки контролируют мяч в центре поле, но не более того. Пока игра проходит в медленном темпе.

4. Первый и очень опасный штрафной для горняков. На углу Сантуш свалил Степаненко.

5. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! СТЕПАНЕНКООООООО!!! 1:0

6. Фред подал с угла поля штрафной и после нескольких рикошетов мяч прилетел к Степаненко. Тот ударом с лета вонзил мяч под перекладину. Быстрый и очень красивый гол для горняков.

7. Тут же еще одна атака "Шахтера" - на сей раз защитники прервали полет мяча.

8. Срна наблюдает за матчем в компании гендиректора Шахтера Сергея Палкина.

9. Теперь Исмаили зарабатывает еще один опасный штрафной для горняков.

10. Бернард подал штрафной - Коваленко не сумел как следует пробить в борьбе с защитником.

11. Пока что у "Браги" вообще ничего не получается , даже мяч они не могут "взять" в свои ноги.

12. Коваленко заработал угловой - продрался сквозь строй защитников и навесил прямо на голову защитнику.

13. Коваленко же совершил фол в атаке при подаче углового.

14. Бутко пошел в атаку, но не сумел подать в штрафную с фланга. В свою очередь, Марлос заработал угловой.

15. Розыгрыш углового завершился ударом прямо во вратаря "Браги".

16. "Брага" пошла в атаку, но Марлос прервал ее фолом у боковой линии.

17. Навес в штрафную - защитники горняков безупречно смотрятся на "втором этаже". Едва "ответку" не привезли себе португальцы после обреза в центре поля.

18. Бутко оказался у лицевой линии ворот "Браги" и пытался сделать острейший пас в центр штрафной - заработал угловой. Защитники отбили мяч.

19. Угловой неудачно разыграли горняки - соперник отбился.

20. Португальцы прессингуют горняков у их ворот, но отобрать мяч по-прежнему не могут.

21. Фред пробил по воротам с метров 20-ти - мяч пришел прямо в руки вратарю.

22. Один из редчайших моментов - "Брага" пошла в атаку и заработала угловой. Ордец отправил мяч за лицевую линию.

23. Подача углового закончилась тем, что мяч зафиксировал в своих руках Пятов.

24. Португальцы взяли мяч под контроль, но тут же Уилсон нарушил правила на отбиравшем мяч Марлосе.

25. Предупреждение Фреду. Опаснейший штрафной заработал бразилец, нарушивший правила по центру прямо перед штрафной собственных ворот.

26. Сантуш пробил со штрафного прямо в "стенку".

27. В опаснейшей ответной атаку Фред и Марлос не поняли друг друга. Скорее всего, Фред боялся попасть в оффсайд и не пошел на мяч.

28. Еще одна опасная атака - Бернард прострелили вдоль ворот, но в центре атаки никого из горняков нет.

29. Бернард пробил в ногу защитника. а подставившийся под мяч Коваленко головой пробил в руки вратарю. У Коваленко зафиксирован оффсайд.

30. Бутко снова оказался на фланге атаки и простреливал в штрафную - мяч срезался и улетел за линию ворот.

31. Горняки прессингуют соперника взявшего мяч под контроль на своей половине поля. Серия взаимных ошибок.

32. Коваленко оказался на убойной позиции перед воротами соперника, но не смог овладеть мячом в борьбе с защитником.

34. Горняки контролируют мяч на своей половине поля, задействуя практически не имеющего работы Пятова.

35. То ли прострел, то ли удар Бутко - мяч перехватывает в центре штрафной вратарь "Браги".

36. Португальцы зарабатывают аут в атаке в опасной близости у ворот "Шахтера".

37. После розыгрыша аута Сантос простреливал в центр штрафной, но там никого из партнеров не оказалось. Только защитники "Шахтера".

38. "Брага" пытается атаковать, но у португальцев совершенно ничего не получается еще на подходе к воротам Пятова.

39. Исмаили фолит против Сантуша - опасныйц штрафной для гостей.

40. Подача Уилсона со штрафного оказалась неточной - прямо на голову защитнику горняков.

41. Теперь угловой подал Уилсон - Фред ногой выбил мяч в аут.

42. Затяжная атака "Браги" из серии навесов в штрафную завершается тем, что мяч фиксирует в своих руках Пятов.

43. К Коваленко летел мяч после навеса из центра поля, но он вновь не успевает - вратарь на высоте.

44. Навес Вукчевича в сторону штрафной площади "Шахтера" - там никого, кроме вратаря горняков Пятова. Явная несогласованность в действиях игроков донецкой команды.

45. Судья добавил 1 минуту к основному времени первого тайма.

45+1. Немецкий судья Штиллер не уивдел нчиего такого в столкновении Фреда и Орты. А между тем, мог назначить пенальти...

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Горняки развели мяч с центра поля.

47. Удаление Фреда. Вторая желтая карточка - за симуляцию. А ведь БЫЛ ПЕНАЛЬТИ!!!

48. Судья чудит второй раз подряд. В самой концовке первого тайма он не назначил пенальти в ворота горняков...

49. В атаке у португальцев Уилсон не смог добраться до мяча после навеса из глубины поля - проиграл борьбу защитнику горняков.

50. Еще один навес из глубины поля - Хассан проиграл борьбу Пятову на "втором этаже".

52. Исмаили в борьбе с Сантушем зарабатывает штрафной у линии ворот "Шахтера".

53. Пока что горняки действую более чем уверенно, оставшись вдесятером против полного состава оппонентов.

54. Предупреждение Вукчевичу - грубый фол на Феррейре.

55. Бернард зарабатывает для горняков опасный штрафной прямо по центру перед воротами соперника. На линии штрафной площади.

56. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! КОВАЛЕНКОООООООО!!!!! 2:0

57. Бернард пробил со штрафного прямо в стенку, но на добивание первым успел Коваленко, отправивший мяч мимо вратаря в угол ворот. Горняки забили в меньшинстве.

58. Замена у "Браги" - Стоилькович вместо Орты.

59. БЕРНАААРРРДДДД!!! Шикарный момент у бразильца, но он вновь проявил нерасторопность в принятии решения и запорол эпизод... Мяч попал в защитника после его удара.

60. Исмаили прошел по флангу и простреливал на Феррейру - Сантуш в падении ногой переправил мяч на угловой.

61. Неудачно разыграли стандарт горняки - Сантуш выбил мяч подальше от ворот..

62. Уилсон подскользнулся "на ровном месте" и не смог завершить атаку своей команды ударом с убойной позиции - фактически, с 11-метровой отметки... Повезло горнякам.

63. Предупреждение Сантушу - грубый фол на Бернарде.

64. Предупреждения Степаненко - очень грубый фол на Вукчевиче. Игрок "Браги" готов разорвать игрока горняков.

65. Опаснейший момент у португальцев - Стоилькович не попадает головой о мячу находясь дин против ворот соперника и вратаря Пятова.

66. Эдуардо едва не дотянулся до мяча в очередной атаке португальцев.

67. Двойная замена у "Браги" - Бакич вместо Сантоса, Мартинес вместо Мауро.

68. Крайне неточный пас с одного фланга на другой в исполнении игроков "Браги" приводит в бешенство главного тренера португальцев. Он явно хочет запустить бутылкой воды в своего подопечного...

69. Артур Жорже грубо фолит на Феррейре. Очень жаркая и нервная игра идет на поле.

70. Марлос опасно навешивал в штрафную - защитник в отчаянии выбивает мяч на угловой.

71. Неудачно разыграли горняки очередной стандартный момент.

72. В очередной атаке португальцев Марсело Гойано теряет мяч на углу штрафной площади в борьбе с Исмаили.

73. Замена у "Шахтера" - Тайсон вместо Марлоса.

74. Уилсон потерял мяч, оказавшись в окружении четырех игроков "Шахтера".

75. Постоянно атакуют гости в последние минуты, но у них по-прежнему мало что получается

76. Бакич навешивает в штрафную площадь "Шахтера" - Пятов уверенно забирает мяч в руки.

78. Мауро нарушает правила в борьбе с Бернардом. Португалец сам пострадал в этом эпизоде.

79. Атака горняков, в которой очень опасен был опять Бутко - португальцы выбили мяч из своей штрафной.

80. Бутко в порыве борьбы у боковой линии сбил... своего главного тренера Фонсеку.

81. Предупреждения Стоильковичу и Кучеру - первому за грубую игру против вратаря Пятова, второму за то, что пошел сам разбираться с обидчиком кипера.

83. Байяно долго мудрил у боковой линии вблизи ворот горняков, пока не навесил на партнера, находившегося... в оффсайде.

84. Замена у "Шатера" - Дентиньо вместо Феррейры.

85. Грубейшая ошибка вратаря "Браги", которой не воспользовались горняки. Тайсон пробил в защитника португальцев.

86. ВУКЧЕВИЧ!!! Выбивает мяч из ворот горняков, сыграв за защитников команды соперника. Удивительный момент...

87. Бернард в борьбе с португальцем упускает мяч в аут у своих ворот.

88. Исмаили и Уилсон столкнулись в борьбе за мяч. Очень болезненное столкновение.

89. Тайсон вновь и вновь "запарывает" момент у ворот "Браги" уклоняясь от того, чтобы обыграть соперника.

90. Арбитр добавил 3 минуты к основному времени 2-го тайма.

90+1. Португальцы разыгрывают угловой - и вновь неудачно. Защитники выбили мяч.

90+2. Замена у "Шахтера" - Малышев вместо Коваленко.

90+3. Вновь атакую португальцы - Степаненко ценой травмы выбивает мяч подальше от ворот..

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

Спасибо за внимание

До свидания